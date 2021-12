Selo Unicef é entregue a 28 municípios baianos

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) concedeu nesta sexta-feira, 9, um reconhecimento internacional para 28 municípios baianos que melhoraram indicadores sociais e realizaram ações estratégicas para melhorias de condições de vida de crianças e adolescentes.

Batizado de Selo Unicef Município Aprovado – Edição 2013-2016, o certificado foi entregue aos prefeitos das 28 cidades, em cerimônia realizada no auditório do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge). Nestes municípios, há cerca de 360 mil crianças e adolescentes.

Eles integram o conjunto dos 308 municípios de dez estados do semiárido brasileiro que foram certificados nesta edição da iniciativa da Unicef. Foram 1.134 inscritos desta região, mas somente 658 seguiram no programa até 2016.

Na Bahia, foram inscritas 196 cidades, mas só 96 permaneceram. Destas, 28 tiveram os melhores resultados. No entanto, segundo organizadores da iniciativa, os 68 restantes também tiveram avanços em alguns das quatro frentes da ação: saúde, educação, proteção/assistência e participação social.

Avanços

O representante do Unicef no Brasil, Gary Shtal, citou dados positivos que as cidades obtiveram nos quatro anos em que foram avaliadas. A mortalidade infantil, por exemplo, caiu 14% nos municípios certificados na Bahia, o que equivale a uma redução três vezes maior que a registrada nacionalmente.

Já a gravidez na adolescência reduziu 3%, porcentagem cinco vez maior de que a registrada em todo o semiárido, segundo a Unicef. “Ter o certificado não significa que está perfeito. Ainda há muito o que fazer”, pontuou Shtal.

Prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso afirmou que a construção de seis escolas de tempo integral para 1.382 alunos da zona rural, com direito a quatro refeições diárias, contribuiu para a conquista do reconhecimento.

“O principal desafio agora é evoluir na educação, nas ações sociais, fazer investimentos para aproximar os pais das escolas e criar políticas públicas para inserir jovens no mercado de trabalhou”, avaliou.

A prefeita de Amargosa, Karina Silva, destacou a importância da criação do Núcleo de Cidadania do Adolescente (Nuca), uma das ações previstas no selo.

“Foi muito significativa a criação do Nuca porque dá a possibilidade de empoderamento. E esse reconhecimento internacional é muito significativo para o município, mas o mais importante é que os próximos gestores tenham a responsabilidade de manter as ações”, afirmou.

O estudante Denilson dos Santos, 19, foi moderador do Nuca de Serra Dourada. “O Nuca participa de todas as ações do selo. Convida e mobiliza os adolescentes da cidade a participar. É muito importante”, frisou.

Concorrência

A seleção das cidades foi feita com base na realização de ações previstas pelo Selo Unicef e em sete indicadores como o percentual de mulheres com sete ou mais consultas pré-natal, mortalidade infantil, taxa de abandono do ensino fundamental, entre outros.

Foram selecionados aqueles que realizaram pelo menos 70% das ações previstas na metodologia do Selo Unicef. As cidades baianas foram divididas em cinco grupos. Para ser escolhido, era necessário ter a média dos indicadores maior que a média de todo o grupo.

Durante a cerimônia de entrega dos certificados, a Unicef assinou, ainda, um pacto de solidariedade com o governo do estado.

“O Estado assina mais uma vez a condição de articulador desse pacto para a alavancagem e mobilização a fim de dar apoio às ações do Unicef”, afirmou o secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, José Geraldo Reis.

Confira lista de cidades que receberam o selo:

Amargosa – BA

Andaraí – BA

Barreiras – BA

Brumado – BA

Caetité – BA

Condeúba – BA

Cordeiros – BA

Coribe – BA

Encruzilhada – BA

Glória-BA

Irecê – BA

Itatim – BA

Lagoa Real – BA

Lapão – BA

Maetinga – BA

Mulungu do Morro – BA

Muquém de São Francisco – BA

Nova Fátima – BA

Paulo Afonso – BA

Riachão do Jacuípe – BA

Rodelas – BA

Ruy Barbosa – BA

Serra Dourada – BA

Tanhaçu – BA

Uauá – BA

Urandi – BA

Valente – BA

Vitória da Conquista – BA

adblock ativo