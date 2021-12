Seleção de médicos residentes para o SUS prorroga inscrições

As inscrições para o Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade (PRMFC), da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), foram prorrogadas até o último dia 26 de janeiro. As vagas são para municípios da Região Metropolitana de Salvador e as bolsas mensais são no valor de R$ 8 mil.

São ofertadas 18 vagas para matrícula imediata, além de formação de cadastro reserva. Os médicos interessados podem se inscrever no site da Fundação. A taxa de inscrição é R$ 60 e deve ser paga por meio de depósito identificado com o nome do candidato.

As provas serão realizadas no dia 7 de fevereiro, em diversas cidades brasileiras. As atividades do programa terão início no dia 2 de março. Outras informações estão disponíveis no edital da seleção.

