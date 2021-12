Seis toneladas de carne são apreendidas em Barreiras

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) e a Vigilância Sanitária apreenderam seis toneladas de carne no município de Barreiras, a 898 km de Salvador. A apreensão foi feita na sexta-feira, 3, e na madrugada deste sábado, 4, durante uma operação especial.

As carnes não possuíam certificado de origem nem inspeção sanitária e apresentava inúmeras irregularidades, de acordo com informações da Vigilância Sanitária. O material apreendido - que continha carnes de porco, gado e carneiro, entre outros - foi encaminhado para o lixão da cidade. As informações são do blog Sigi Vilares.

