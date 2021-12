Seis tabletes de maconha são apreendidos em Lauro de Freitas

Seis tabletes de maconha foram apreendidos por agentes da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar, na noite da última segunda-feira, 28, dentro de um veículo, no Centro de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), após rondas pela região, as guarnições avistaram um carro modelo VW Fox e iniciaram a abordagem. O motorista do veículo, identificado como Jeferson Veloso Menezes foi conduzido para 23ª Delegacia Territorial de Camaçari.

