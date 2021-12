Seis suspeitos são mortos em ação conjunta das polícias Militar e Federal

Seis suspeitos foram mortos nestas quarta-feira, 25, durante confronto com as polícias Militar e Federal baianas, com apoio de unidades mineiras, na zona rural do município mineiro de Padre Carvalho. Os criminosos faziam parte de uma quadrilha com mais seis homens, que pretendiam atacar bancos e carros-fortes no Sudoeste da Bahia.

Segundo inforrmações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Levi Nunes de Araújo, 39 anos, Valmir Silva Lemos, 34, José Mendes de Sá, 36, e mais outros três homens, que ainda não foram identificados, acabaram feridos e morreram. Os demais suspeitos fugiram por um matagal.

O grupo era investigado fazia uma semana, por agentes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte com suporte da PF, que seguiram os suspeitos por cidades baianas. Eles emboscaram a quadrilha no município de Encruzilhada, a 629 quilômetros de Salvador, onde começou a troca de tiros. A quadrilha sugiu, sendo perseguida até a cidade mineira, local onde os seis suspeitos morreram.

Com o grupo ainda foram apreendidos quatro fuzis calibre 7,62 e 5,56, cerca de 100 explosivos, 1.123 munições, entre elas algumas para fuzil russo modelo AK 47 e metralhadora antiaérea calibre 50, detonadores, estopins, coletes balísticos, três pistolas calibres 9mm e 40, carregadores, quatro veículos modelos Duster Oroch, Onix, Ka e Crossfox, além de capuzes, luvas e R$ 864 em espécie.

