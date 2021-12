Seis procuradores do MP disputam vaga de desembargador no TJ-BA

Seis procuradores de Justiça do Ministério Público estadual (MP-BA) estão na disputa pela vaga de desembargador destinada ao órgão no Tribunal de Justiça do estado (TJ-BA).

Nesta quarta-feira, 20, a lista sêxtupla foi publicada pela procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado.

A lista é composta pelos procuradores de Justiça Regina Maria da Silva Carrilho, Márcia Regina dos Santos Virgens, Adriani Vasconcelos Pazelli, Geder Luiz Rocha Gomes, Ricardo Régis Dourado e Nivaldo dos Santos Aquino.

Os nomes serão submetidos ao plenário da Corte baiana, que selecionará três candidatos. A lista tríplice será enviada ao governador Rui Costa para escolha do futuro magistrado.

