Seis pessoas são presas e 176 conduzidas à delegacia na micareta de Feira

Seis pessoas foram presas e 176 conduzidas para a delegacia durante a Micareta de Feira de Santana, que terminou na madrugada desta segunda-feira, 23. O balanço foi registrado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), que não contabilizou crimes graves contra a vida (homicídio, latrocínio, lesão dolosa e tentativa de homicídio).

Segundo a SSP, quatro armas foram apreendidas durante a festa, além de objetos cortantes. Os itens foram encontrados durante revistas nos Portais de Segurança.

A polícia registrou 68 furtos entre quinta e segunda. Esse número é inferior as ocorrências registradas em 2017, quando foram contabilizados 86 furtos. Também houve um queda no número de roubos: sete casos contra 10 no ano passado.

adblock ativo