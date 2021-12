Seis pessoas são presas durante operação em Juazeiro

A Operação Parlatório, deflagrada na manhã desta terça-feira, 3, resultou na prisão de seis pessoas em Juazeiro. A ação foi comandada por equipes da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro), da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e das Rondas Especiais (Rondesp) Norte.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a operação teve como objetivo o combate a uma organização criminosa, que seria comandada por detentos.

Claudiane Raiane Monteiro dos Santos, 20 anos, e Sandra Apoli Valêncio, 48, foram presas por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a titular da 17ª Coorpin, delegada Lígia Nunes de Sá, elas teriam ajudado os internos do Conjunto Penal, que lideravam um grupo dentro da prisão. "As investigações começaram em Janeiro. Conseguimos mandados de busca para elas, que foram localizadas em suas residências, com 150 gramas de cocaína, balança, quatro celulares e R$ 600", explica.

Quatro mandados de prisão preventiva foram cumpridos dentro do Conjunto Penal. Rildson Pablo Lopes de Souza, 27 anos, Jeferson Reis de Jesus, 32, Arabela Cristina Santos Silva, 25, e Hugo de Macedo, 38, são suspeitos de fazer parte do grupo investigado.

Segundo a delegada Lígia Nunes de Sá, seis celulares foram apreendidos no Conjunto Penal: "Claudiane e Sandra eram suas comparsas fora da prisão para realizar as atividades do tráfico de drogas. Outros aliados a eles ainda estão sendo procurados".

adblock ativo