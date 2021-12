Seis pessoas morrem na BR-116 nas primeiras horas de operação da PRF

Seis pessoas morreram durante acidentes de trânsito na BR-116 nesta sexta-feira, 22, primeiro dia da operação especial de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal para o período de festas de fim de ano.

Os casos ocorreram nos km 385, na região de Santa Bárbara, e no km 615, no município de Irajuba, ambos no interior baiano.

Os dois acidentes envolveram um caminhão e uma caminhonete. Cinco pessoas morreram em apenas uma ocorrência. O outro caso teve uma vítima fatal.

Perigo

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois acidentes foram colisões frontais, um dos tipos de ocorrências que registram mais mortes.

Os policiais rodoviários atribuem essas ocorrência a ultrapassagens indevidas, por isso pedem que os motoristas redobrem a atenção e tenham cuidado ao realizar essas manobras.

A expectativa do órgão é que haja um crescimento de 30% no fluxo de veículos entre o final da tarde desta sexta e o início da manhã deste sábado, 23. Portanto, é necessário ter cuidado para evitar acidentes.

