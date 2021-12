Seis pessoas morrem após colisão entre carro e ônibus na BR-110

Seis pessoas que estavam em um carro Saveiro morreram após o veículo colidir frontalmente com um ônibus intermunicipal da empresa Cidade do Sol. O acidente foi no Km 345 da BR-110, no trecho da cidade Alagoinhas (a 122 quilômetros de Salvador).

Segundo informações confirmadas na manhã desta sexta-feira, 20, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na noite desta quinta, 19, por volta das 20h10, e nenhum passageiro do ônibus ficou ferido.

De acordo com o site Alta Pressão Online, da região, o motorista do ônibus teria tentado evitar o acidente desviando da Saveiro, mas o carro de passeio foi arrastado por alguns metros. As vítimas – Emerson dos Santos, Robson Souza Rabelo, Railton Pinheiro, Robson da Paixão, Martins Souza dos Santos e Gabriel Lopes Chaves – morreram no local.

Ainda conforme o site, com a força do impacto, o motorista e o carona ficaram presos nas ferragens. As outras vítimas, que estavam na parte traseira, foram lançadas ao chão. Um deles ficou embaixo do pneu traseiro do ônibus. O veículo intermunicipal seguia de Salvador para Alagoinhas.

