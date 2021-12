Seis pessoas morrem afogadas no Rio São Francisco

Seis homens foram vítimas de afogamento na manhã deste domingo, 27, no Rio São Francisco, trecho de Serra do Ramalho no oeste da Bahia. Até a manhã desta segunda-feira, 28, apenas três corpos foram localizados.

Segundo o investigador da 24ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), Wilson Guimarães, as seis vítimas, todos rapazes, faziam parte de um grupo da Igreja Evangélica Adventista e participavam de um retiro no Povoado de Passos.

Os jovens tinham entre 14 e 25 anos e jogavam futebol às margens do rio, quando a bola caiu na água e um deles se arriscou a buscar. Ao ver que o colega se afogava, os demais tentaram salvá-lo, mas acabaram sendo arrastados pela correnteza.

O acidente aconteceu por volta das 10h da manhã e o primeiro corpo foi localizado 1h30 após o registro. Até o momento três corpos foram encontrados. O Corpo de Bombeiros, a Marinha e pescadores do povoado realizam buscas no local para encontrar os outros corpos nesta segunda.

As vítimas residiam no bairro de Agrovila 20, em Serra do Ramalho, e familiares se encontram no local aguardando informações e notícias das buscas.

Os corpos estão sendo encaminhados para o Hospital Municipal Vanderlei Farias.

Foram localizados até o momento José Eldo da silva Guedes, 15 anos, Cesar Augusto Souza Prado, 20 anos, e Derilton de Castro Lima, 20 anos. Estão sendo procurados Ramom de Castro Lima, 15 anos (Irmão de Derilton), Rogério Pereira Machado, 15 anos, e Dieison Andrade Silva, 16 anos.

As investigações do caso estão sendo feitas pela delegacia local, sob a responsabilidade do coordenador da 24ª Cooorpin, Leonardo Souza Soares.

No último domingo, 29, outros seis jovens morreram vítimas de afogamento também no Rio São Francisco.

