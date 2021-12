Seis pessoas ficaram feridas em acidente na BR-418

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas na noite desta quinta-feira, 20, em um acidente envolvendo dois carros de passeio na BR-418, na região de Nova Viçosa, no Sul do estado.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu no km 105 da rodovia, próximo ao distrito de Argolo. Um dos motoristas tentou desviar de um animal na pista e acabou se chocando com o outro na contramão.

O veículo que teria provocado o acidente é da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Além do motorista, estavam dois passageiros. Outras três pessoas trafegavam no outro carro.

Ainda de acordo com a polícia, três pessoas estão em estado grave e as outras três sofreram ferimentos leves.

adblock ativo