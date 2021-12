Seis pessoas ficam feridas em acidente na BR-242

Seis pessoas ficaram feridas durante um a acidente ocorrido na altura do KM 30, da BR-242, em Barreiras (a 871 quilômetros de Salvador). A colisão ocorreu por volta das 5h50 desta quinta-feira, 24.

Segundo informações do blog do Sigi Vilares, um veículo VW Santana e um GM Corsa, que eram ocupados por três pessoas cada, trafegavam em sentidos opostos no momento em que colidiram frontalmente.

As vítimas ficaram presas as ferragens e foram socorridas equipes do Corpo dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, elas foram direcionadas ao Hospital do Oeste.

adblock ativo