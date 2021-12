Seis máquinas de caça-níqueis são apreendidas em Cascavel

Um ponto de exploração de jogos de azar foi fechado na tarde da última quinta-feira, 4, no distrito de Cascavel, por investigadores da Delegacia Territorial (DT) de Ibicoara, distante 455 quilômetros de Salvador. Os policiais flagraram Juraci Santos de Almeida, de 42 anos, instalando seis máquinas caça-níqueis no local, que fica na Praça Central daquele povoado.



Além das máquinas, talões de aposta do jogo do bicho, máquina de cartão, R$ 48 em dinheiro e um cofre foram apreendidos e encaminhados para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Após assinar um Termo Circunstanciado (TCO), Juraci foi liberado e responderá por exploração de jogos de azar.

