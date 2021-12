Seis homens são presos suspeitos de tráfico de drogas em Lauro de Freitas e Monte Gordo

Três homens, identificados como Leandro Sá da Silva, Adelson Santos Mendes e Gabriel Soares Santana, foram presos com armas, munições e drogas, na noite da última sexta-feira, 5, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), a polícia encontrou os homens dentro de um veículo modelo Fiat Uno e com eles foram apreendidos uma metralhadora 9mm, uma espingarda, munições e drogas.

Outros três suspeitos também foram presos em uma outra ação realizada no mesmo dia. Tailan Ferreira da Silva, Ubiratan dos Santos Souza e Abraão Souza de Santana foram encontrados no município de Monte Gordo. Com eles foram apreendidos uma espingarda calibre 12, 22 cartuchos para 38, 40 cartuchos para 9 milímetros, sete cartuchos para calibre 12, 123 pedras de crack e 13 trouxas de maconha.

