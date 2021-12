Seis homens quilombolas são mortos em Lençóis

A Polícia Civil da Bahia montou, nesta segunda-feira, 7, uma força-tarefa para apurar o assassinato de seis homens que faziam parte da comunidade de remanescentes do quilombo Iuna, em Lençóis (a 394 km de Salvador). Eles foram mortos a tiros na noite do último domingo, em duas residências dentro do território.

As vítimas são: Adeilton Brito de Souza, Amauri Pereira da Silva, Cosme Rosário Conceição, Gildásio Bispo das Neves, Marcos Pereira da Silva e Valdir Pereira da Silva.

A área é reconhecida pela Fundação Palmares como de remanescentes quilombolas e já tem o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) executado pelo Incra.

Denúncia

A Associação dos Advogados de Trabalhadores Rurais (AATR) denunciou a chacina e lembrou que, há menos de um mês, outros dois quilombolas foram mortos. Um deles da mesma comunidade e outro da comunidade de Jiboia, no município de Antônio Gonçalves.

adblock ativo