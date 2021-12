Seis de Ouros do Baralho do Crime é capturado em Itacaré

O Seis de Ouros do Baralho dos Procurados da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Eduardo Damasceno Silva, o "Bel", foi preso na terça-feira, 7, no município de Itacaré (distante a 430 km de Salvador), no sul da Bahia, informou, nesta quinta, 9, a Polícia Civil. Ele estava sendo procurado por envolvimento com o tráfico de drogas de Ilhéus.

Bel, que é considerado um dos traficantes mais perigosos da região, foi capturado durante operação da 72ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e conduzido à Delegacia Territorial (DT) da cidade. Ele foi surpreendido na Rua do Canal, em Itacaré, onde mantinha um ponto de tráfico.

Segundo a polícia, Bel estava em companhia de outro traficante, identificado como Mailton Freitas Santos, o "Titio", e mais dois adolescentes de 15 e 17 anos, ambos já encaminhados ao Ministério Público (MP-BA).

Com o bando, foram apreendidas 66 pedras de crack, um revólver calibre 38, seis munições para calibre 45, de uso restrito, seis munições para calibre 38, duas agendas com anotações referentes à movimentação do tráfico, cinco celulares e um relógio. Bel e Mailton foram autuados em flagrante, Eles seguem custodiados na carceragem da DT/Itacaré, à disposição da Justiça.

