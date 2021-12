Seis cidades da Bahia vão ficar sem fornecimento de água nesta quinta

Os municípios de Feira de Santana, Conceição da Feira, São Gonçalo, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis ficarão sem fornecimento de água nesta quinta-feira, 19.

O motivo é uma obra de substituição de equipamentos e a ligação de novas linhas de distribuição no sistema integrado de abastecimento, que será realizada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

A previsão para a retomada gradativa do abastamento é na noite da própria quinta, quando está prevista a conclusão do serviço. Segundo a Embasa, as intervenções vão incrementar o volume de água fornecido nos seis municípios.

