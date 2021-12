Seis carros da Prefeitura de Santo Estevão são incendiados

Seis carros da Prefeitura de Santo Estevão (a 154 quilômetros de Salvador) foram incendiados na noite desta terça-feira, 15. Outros dois, um modelo Corsa e uma Strada, foram atingidos parcialmente pelas chamas. A polícia suspeita de crime premeditado após uma apreensão de motos.

O prejuízo só não foi maior porque voluntários e funcionários da Coordenação de Transportes (Cotran) conseguiram retiram a tempo outros 10 veículos. Os automóveis estavam estavam estacionados no pátio do órgão.

De acordo com assessoria da prefeitura, três suspeitos chegaram em um carro e rederam o vigilante do local. Logo em seguida, despejaram um líquido inflamável e atearam fogo nos veículos, na sua maioria da marca Uno.

Segundo o órgão, a polícia suspeita que o crime esteja relacionado com a apreensão de 67 motos, durante uma blitz realizada no município também terça. Os veículos foram levados para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran), em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Por volta das 22h desta terça, a prefeitura emitiu uma nota de esclarecimento, por meio de sua página no Facebook. No documento, o órgão diz não ter vínculo algum com a operação realizada pelo pelotão Asa Branca da Polícia Militar.

"O prejuízo foi mais de R$ 300 mil, mas o valor financeiro não é nada se comparado ao social. Os veículos eram usados para transportar pacientes de quimioterapia e médicos que faziam o atendimento domiciliar no município", disse a prefeitura, por meio da assessoria.

O caso foi registrado na delegacia e a Polícia Civil vai investigar o crime. A equipe de reportagem de Portal A TARDE tenta falar com o delegado responsável pela investigação, mas ele ainda não foi localizado.

