Seis barragens serão recuperadas na Bahia

Já foi concluída a licitação para recuperação e conservação das estruturas das barragens de Mateiro, Cipó, Lagoa da Horta, Beco Bebedouro, Cotia e Afligidos. O edital com o resultado já foi publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação da Bahia (Secom), as barragens foram construídas com o objetivo de atender às demandas de abastecimento humano, seguidas de dessedentação animal e, eventualmente, irrigação. Cerca de 130 mil habitantes dos municípios de Maetinga, Mirante, Rio do Antônio, Seabra, Boninal e São Gonçalo dos Campos são beneficiados.

Serviços como a recuperação dos taludes, incluindo a recuperação da vegetação, das estruturas em concreto, alvenaria de pedra argamassada e drenos de pé serão realizados. Equipamentos hidromecânicos e de segurança serão instalados. Além disso, serão efetuadas a limpeza da vegetação aquática e recuperação do entorno das barragens, entre outras benfeitorias.

adblock ativo