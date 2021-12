Seis aves silvestres são resgatadas em residência na BR-101

Seis aves silvestres foram resgatas após serem encontradas em gaiolas ilegais na frente de uma casa, na tarde desta sexta-feira, 8, nas imediações na BR 110, trecho do município baiano de Antas (a 346km de Salvador). O proprietário da residência vai responder por crime ambiental.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 13h, agentes federais avistaram gaiolas penduradas na lateral de uma residência. Ao se aproximarem constaram que seis aves silvestres eram mantidas presas, sem autorização do órgão ambiental.

Os pássaros resgatados são das espécies conhecidas popularmente por azulão, papa-capim, coleiro e tico-tico. Ainda segundo a PRF, muitos animais estavam sem água e alimentos, além de serem mantidos em gaiolas sujas.

O proprietário da casa, um homem de 59 anos, não apresentou nenhuma documentação emitida por órgãos ambientais.

As aves foram encaminhadas a Secretaria do Meio Ambiente para posterior encaminhamento ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

