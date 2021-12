Seis aves silvestres são resgatadas em Camaçari

Seis pássaros silvestres foram resgatados nesta segunda-feira, 22, na BA-099, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os animais foram encontrados dentro de um veículo, após abordagem no Posto Rodoviário de Arembepe.

No carro foram encontrados algumas gaiolas com quatro aves da espécie ‘Papa-Capim’ e dois da ‘Trinca-ferro’.

A motorista confessou que estava levando as aves para seu companheiro, em Aracaju. Ela assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberada.

Os animais resgatados se encontram na unidade da Delegacia Territorial (DT) de Praia do Forte, aguardando as orientações do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

