Seis adolescentes morrem afogados no Rio São Francisco

Seis adolescentes morreram na tarde deste domingo, 29, no município de Morpará (BA), a 690 km de Salvador.

Os jovens moravam na comunidade de Ibipetum, no interior de Ipupiara, e desapareceram quando nadavam no Rio São Francisco, no perímetro de Morpará. Eles tinham entre 12 e 22 anos e estavam no município para aproveitar os festejos de São Pedro.

De acordo com informações confirmadas pela Prefeitura de Ipupiara - que declarou luto oficial por seis dias -, já foram encontrados os corpos de Anderson Almeida, Breno Rodrigues, Vinícius Vale, Gilmar Vale e Vinicius Oliveira Miranda Coutinho. Apenas o corpo de Davidson Miranda ainda não foi localizado. Além deles, Daniel Silva, que estava no mesmo grupo, conseguiu se salvar do afogamento.

Em depoimento ao Jornal Nova Fronteira, o parente de um dos jovens explicou que eles tomavam banho no rio e resolveram tirar uma fotografia, se dirigindo para a parte mais profunda. Neste momento, uma das vítimas caiu em uma vala e começou a se afogar. Os outros cinco adolescentes tentaram salvar o colega e também se afogaram.

Em nota, a prefeitura municipal de Morpará informou o cancelamento da festa. Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas pela região, com o apoio de populares e pescadores.

adblock ativo