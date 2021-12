Seguro DPVAT pode ser solicitado nas agências dos Correios

Vítimas de acidentes de trânsito na Bahia terão a partir de agora a possibilidade de solicitar o Seguro DPVAT nas agências dos Correios. A novidade vale a partir desta terça-feira, 25. A solicitação pode ser feita, gratuitamente, pelo beneficiário, em um dos 469 pontos de atendimento espalhados pelo Estado.

De acordo com dados da Seguradora Líder-DPVAT, a quantidade de indenizações pagas de janeiro a março de 2013 nos estados onde já havia a parceria com os Correios aumentou 28%, com relação ao mesmo período em 2012.

O total soma 124.846 reparações entre as três coberturas oferecidas - morte, invalidez permanente e reembolso por despesas médico hospitalares.

A novidade deste serviço é que não será mais necessário intermediários em uma Seguradora Consorciada - basta o beneficiário se dirigir à própria agência dos Correios. A parceria teve início em 2011 nos estados do Ceará, Maranhão e Piauí. Em 2012 foi estendida em para outros nove estados.

Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Sergipe, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal serão beneficiados agora.

