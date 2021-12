Seguranças param e aulas são suspensas na Uefs

Em nota divulgada na manhã desta quinta-feira ,13, a administração central da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) comunicou o cancelamento das aulas, devido à paralisação dos vigilantes que fazem a segurança no campus e que cobram o pagamento dos salários de setembro.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Vigilantes do município, Wilson Pereira dos Santos, o movimento só será encerrado “depois que o dinheiro estiver na conta dos trabalhadores”.

Nesta quinta pela manhã, houve reunião entre sindicalistas e gestores da Uefs, que, segundo Pereira, se comprometeram em solucionar o problema, de forma que as aulas sejam retomadas nos 28 cursos de graduação, assim como as demais atividades oferecidas pela universidade.

Medo

A comerciária Ana Madalena Freitas, 56, que tem duas filhas que estudam na Uefs, diz que o campus é “perigoso”. “Mesmo que não cancelassem as aulas, eu não deixaria elas irem sabendo que não há seguranças”, salientou. A direção da Uefs confirmou, na nota divulgada nesta quinta, que o pagamento não foi feito devido à redução no repasse de recursos financeiros pelo governo estadual.

“A reitoria está envidando todos os esforços para resolver o problema que gerou a paralisação”, diz a nota.

No comunicado, a administração central da universidade prometia a divulgação de mais informações até o final do dia, para orientar a comunidade acadêmica sobre o retorno das aulas. Mas, até o fechamento desta edição, nada foi divulgado.

