Segurança suspeito de estuprar e engravidar adolescente é preso

O segurança Roque Cunha dos Santos, de 55 anos, foi preso nesta segunda-feira, 22, no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), suspeito de estuprar e engravidar uma adolescente de 13 anos, que é sobrinha da sua esposa.

De acordo com a Polícia Civil, a jovem ficava na casa da tia com outros irmãos menores para que a mãe pudesse trabalhar. Assim que tomou conhecimento do caso, a polícia encaminhou a vítima para realização de exames periciais que constataram o abuso e a gestação.

Conforme o órgão, o crime vinha sendo cometido há pelo menos seis meses. Em depoimento, Roque confessou o crime e, após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, deverá ser encaminhado ao sistema prisional.

