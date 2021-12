Segurança mata cliente em posto de gasolina após confusão

Um homem foi morto após entrar em uma confusão em um posto de gasolina, na cidade de Luís Eduardo Magalhães (a 947 quilômetros de Salvador), na noite deste domingo, 20, por volta das 19h30.

Segundo o blog do Braga, Ranulfo Paulo Júnior Souza Santos, 24 anos, teria entrado sem camisa na loja de conveniência do Posto Columbia, da rua Paraíba, quando o segurança do estabelecimento pediu para ele não ficar no local sem a veste.

Após uma discussão, os dois homens iniciam uma luta corporal. Neste momento, o segurança efetuou três disparos no rapaz. Depois do ocorrido, o segurança fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas, ao chegar no local, a vítima já estava sem vida. O corpo de Ranulfo foi encaminhado para o necrotério da cidade.

