Segurança é morto após briga com cliente em bar de Feira de Santana

O segurança de um bar foi morto e uma mulher ferida após um cliente efetuar disparos de arma de fogo após uma confusão no estabelecimento, que fica na avenida Fraga Maia, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Segundo o blog Central de Polícia, Wilker Correia da Costa, 24 anos, foi surpreendido pelo suspeito, que chegou ao local correndo e atirando, após uma discussão. O segurança, que estava em frente ao bar, ainda tentou fugir, mas foi alvejado. O crime ocorreu no final da noite deste domingo, 16, por volta das 23h.

Uma mulher, identificada como Tatiane dos Santos Tavares, 23 anos, que também estava no bar, também foi atingida. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). O estado de saúde dela não foi divulgado.

Ainda conforme o blog, Wilker, que era estudante de direito, havia discutido com o atirador no interior do estabelecimento horas antes. O homem, que não teve a identidade divulgada, deixou o local e voltou para cometer o crime.

A polícia investiga o caso com o auxílio das imagens de câmera de segurança.

