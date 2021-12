Segurança das rodovias para Copa das Confederações é testada

Além do tradicional esquema especial para feriado, as rodovias federais contam, a partir desta quarta-feira, 29, com parte da força operacional que será empregada durante a Copa das Confederações.

A Operação Corpus Christi, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) até meia noite do próximo domingo, 2, terá equipes táticas de vários estados, um helicóptero e equipes de motopoliciamento - o que, segundo o órgão, permitirá maior agilidade para a fiscalização e no deslocamento para o atendimento de ocorrências.

Com a estimativa do movimento 40% maior no feriado, a PRF irá restringir o trânsito nas pistas simples dos seguintes veículos: carga, transporte de veículos, e os que possuem autorização especial de trânsito. A restrição acontece das 16h às 22h na quarta-feira e das 16 às 24h no domingo.

Em 2012, ocorreram 112 acidentes, com 14 óbitos, nas rodovias federais.

Policiamento

Já nas rodovias estaduais, a Polícia Rodoviária inicia o esquema especial a partir das 8h desta quarta, até as 8h de segunda, 3. A operação contará com 441 policiais militares, em postos de policiamento e viaturas com apoio de motocicletas, guinchos e radares.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o policiamento será intensificado nas rodovias BA-001 (Ilha de Itaparica e em Nazaré, cobrindo a Feira de Caxixis); BA-099 (Estrada do Coco/Linha Verde); BA-120 (Riachão do Jacuípe/Conceição do Coité); BA-210 (Juazeiro/Sobradinho); BA-878 (Saubara/Bom Jesus dos Pobres).

A PRE também deverá reforçar as rodovias delegadas da BR-324 (Capim Grosso/Jacobina) e BR-420 (entrada de Santo Amaro/Cachoeira).

Litoral Norte

Mais 104 mil condutores devem seguir rumo a Estrada do Coco durante o feriado prolongado. A estimativa, da Concessionária Litoral Norte (CLN), é que por dia, aproximadamente 21 mil veículos trafeguem na rodovia.

Assim, a CLN orienta que os motoristas evitem os horários de pico: principalmente as véspera do feriado, entre às 10 e 14 horas na saída de Salvador, e, na volta, das 15 às 20 horas.

A concessionária anunciou reforço no quadro de funcionários para agilizar o atendimento.

