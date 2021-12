Segurança baleado durante assalto morre em hospital

O segurança José Mier de Moraes, de 63 anos, baleado na segunda-feira, 18, durante um assalto no centro de Luís Eduardo Magalhães (a 940 km de Salvador), morreu, à noite, no Hospital do Oeste, em Barreiras. Ele acompanhava uma funcionária de banco que transportava um malote de dinheiro.

Após ser atingido por dois homens de moto, José Mier foi encaminhado em estado grave ao hospital, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. As informações são do blog do Sigi Vilares.

A funcionária depositaria o dinheiro em uma agência, situada na rua Pernambuco, quando os suspeitos se aproximaram e anunciaram o roubo. Em seguida, os criminosos atiraram no segurança e fugiram com o malote. A quantia levada não foi informada.

Os dois foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Gravemente ferido, José Mier foi levado para o Hospital do Oeste. A polícia fez buscas na região, mas ninguém foi preso.

adblock ativo