Segundo suspeito de matar mulher de PM em Feira é morto em confronto

O segundo suspeito de participar da tentativa de assalto que resultou na morte da mulher do tenente PM Fábio Emanuel Santos, Ana Carla dos Santos Leite, em Feira de Santana, foi morto em um confronto com policiais militares durante uma operação para prendê-lo, na zona rural da cidade de Tanquinho (a 162 km de Salvador). A ação aconteceu neste sábado, 4.

A polícia já havia apreendido na última sexta-feira 3, um adolescente de 16 anos, que também teria participado do crime.

Segundo o site Acorda Cidade, a polícia chegou até Elton Messias da Cruz após interrogar a esposa dele, Josenalva Silva Mota. A mulher foi encontrada após uma abordagem veicular nas proximidades de um posto de gasolina na BR-116 Norte. Com ela, foi encontrado um revólver calibre 38, que o motorista do carro, cujo nome não foi divulgado, afirmou ser de Josenalva.

Ela confessou que estaria levando a arma para o marido que havia praticado um assalto nas proximidades do Shopping Boulevard, que culminou com a morte de Ana Carla e com o tenente ferido. Josenalva contou ainda que estava sendo coagida pelo companheiro e que ele a ameaçou de morte.

“O marido estava coagindo essa senhora para levar a arma para a zona rural de Tanquinho, onde ele se encontrava. Após o assalto, ele se deslocou para o município e deixou a arma em Feira de Santana. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola, usada no confronto com os policiais da Rondesp. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele abriu fogo contra a guarnição, que revidou, e ele veio a óbito”, informou um dos tenentes da operação, que não quis ser identificado.

Segundo o tenente, Elton chegou a ser socorrido pela guarnição para o Hospital Municipal de Tanquinho, mas não resistiu aos ferimentos. Josenalva foi levada para a Central de Flagrantes, em Feira, e irá responder pelo crime de porte ilegal de arma.

Além do revólver usado no assalto e que estava em poder de Josenalva, a polícia também apreendeu com Elton uma pistola Glock 9mm, utilizada na troca de tiros com os policiais.

Elton Messias da Cruz e as armas usadas no assalto e na troca de tiros com policiais

