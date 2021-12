Segundo suspeito de matar idosa em Cachoeira é identificado pela polícia

O segundo suspeito envolvido na morte da idosa Francisca Amorim Nogueira, de 61 anos, na cidade de Cachoeira (a 110 km de Salvador), foi identificado como Felipe de Jesus Sousa, 22.

Ele e o comparsa de Carlos Gleidson Carneiro, 22, apontados pela polícia como responsáveis pelo crime, foram mortos na noite de quinta-feira, 23, durante confronto com policiais militares.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), no momento da ação criminosa, os dois estavam em busca de Antônio Marcos Nogueira, o 'Marquinhos', filho da vítima.

Ainda segundo o órgão, a dupla já havia entrado no imóvel um dia antes do crime em busca de Marquinhos, que tentou evitar o confronto reforçando a porta da casa com pregos .

Crime

Francisca Amorim Nogueira foi assassinada na noite de quinta após a casa onde residoa, que fica localizada na cidade de Cachoeira (a 110 km de Salvador), ter sido invadida pelos suspeitos. No momento, ela foi feita de refém e, em seguida, baleada pela dupla.

