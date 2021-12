Segundo suspeito de atirar em policial se entrega à polícia

Pablo Lima Nascimento, de 21 anos, suspeito de atirar em um policial militar durante um assalto na última segunda-feira, 21, no Caminho das Árvores, em Salvador, se entregou à polícia na noite de terça-feira, 22. Seu comparsa, Alexandro Souza Santos, 22, já havia sido preso.

Baleado durante a troca de tiros, Pablo se dirigiu a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro de San Martin, onde foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Entretanto, diferente do comparsa, ele conseguiu fugir antes da chegada da equipe policial.

Com um mandado de prisão em aberto em desfavor de Pablo, a policia foi a casa dos familiares do suspeito a sua procura, mas não obteve êxito. No final da noite de terça-feira, 22, o jovem, acompanhado de seu pai, se apresentou em uma unidade policial e confessou ser o autor dos disparos contra o PM.

Pablo e Alexandro, que são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e roubos, estão à disposição da Justiça e irão passar por audiência de custódia.

O caso

O policial militar, lotado na 35° Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Iguatemi) foi baleado no abdômen durante uma tentativa de assalto na manhã de segunda-feira, 21, por volta das 5h50, no Caminhos das Árvores, em Salvador.

O PM lanchava em uma barraca em frente ao Empresarial Mundo Plaza, na avenida Tancredo Neves, quando foi abordado por dois homens que roubaram seu relógio e celular.

Durante a fuga dos suspeitos, Alexandro Santos de Souza, de 22 anos, e Pablo Lima Nascimento, 20, o PM efetuou disparos. Ele atingiu atingiu a dupla, mas também foi baleado.

O PM foi socorrido por um guardador de carros e encaminhado para o Hospital geral Roberto Santos (HGRS), onde, de acordo com uma fonte policial, passou por cirurgia e não corre risco de morte.

Alexandro foi preso por policiais civis e ficou custodiado no posto policial do HGE. Já Pablo conseguiu escapar. Não foi informado se os pertences do policial foram recuperados.

