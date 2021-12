Segundo sorteio do 'Nota Premiada' será realizado na quarta

O segundo sorteio do 'Nota Premiada', que terá prêmios de R$ 100 mil para os baianos, será realizado na próxima quarta-feira, 14, após a Loteria Federal. O primeiro prêmio especial, no valor de R$ 1 milhão, será no dia 20 de junho.

Para concorrer aos prêmios e fazer a doação online das notas, é preciso apenas informar o número do CPF a cada compra realizada em estabelecimentos que emitem a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e). Para identificar se a nota emitida é uma NFC-e, basta verificar se contém o QR-Code, código de barras com formato quadrado.

Em seguida, os candidatos devem se cadastrar no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e aguardar a 2ª quarta-feira de cada mês para saber o resultado.

Volume de compras

A quantidade de bilhetes eletrônicos a que o cidadão tem direito para concorrer aos prêmios depende do volume de compras realizadas. Como forma de equilibrar as chances dos cidadãos participantes, o sistema foi programado para estabelecer uma relação decrescente entre volume de compras e total de bilhetes emitidos. O teto máximo é de 45 bilhetes emitidos por contribuinte a cada mês, para compras acima de R$ 2.000.

Na primeira edição, sete moradores de Salvador, um de Feira de Santana, um de Euclides da Cunha e um de Ibicaraí foram sorteados. Os números vencedores são extraídos da combinação dos cinco prêmios da Loteria Federal. Para maior detalhamento sobre como funcionam os sorteios, basta acessar, no site o canal “Sorteios”, clicando em seguida em “Como funciona”.

