Segundo detento é morto dentro do Complexo Policial de Barreiras

A morte do detento Adailson Barbosa Vieira, de22 anos, na noite do último domingo, 20, por colegas de cela na carceragem do Complexo Policial de Barreiras (a 858 km de Salvador) foi a segunda execução em 21 dias. Os dois fatos têm ainda em comum as mensagens que os autores passaram, chamando a atenção para os problemas do sistema prisional.

O caso chama mais uma vez a atenção para a superlotação do local, a deficiência estrutural da Justiça para acelerar os processos/julgamentos e a necessidade de funcionamento do Centro de Detenção Provisória (CDP-Barreiras), pronto há um ano e permanece fechado.

Morte

Com o corpo do jovem, que respondia por cinco homicídios dentre outros crimes, os peritos do Departamento de Polícia Técnica encontraram alguns bilhetes com recados pedindo liberdade e mais maleabilidade para receber alimentos e visitas de parentes.

No dia 30 de outubro, o detento Ângelo Cássio Araújo, 40 anos, foi morto por outros presos. Já a morte de Adailson, que foi torturado, teve a cabeça decepada, olhos e língua arrancados, foi gravada e depois divulgadas em grupos virtuais.

Segundo o coordenador da 11ª Coorpin, delegado Rivaldo Luz, a solução é a liberação para uso do CDP-Barreiras. O secretário estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), Nestor Duarte, disse que o estado está no processo do quarto edital para a contratação de uma empresa para administrar a unidade. Se o quarto edital tiver resultado positivo, a previsão é que no início de 2017 o CDP-Barreiras poderá abrir as portas.

