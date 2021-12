Segunda unidade de Hospital Geral tem construção autorizada

O governo do estado autorizou, na manhã desta sexta-feira, 11, o início das obras para a construção de uma unidade que irá somar ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana (a 1085 km de Salvador). Com investimento de R$ 50 milhões, o novo prédio irá oferecer Bioimagem com ressonância magnética, dois tomógrafos, raio-X, ultrassom, Doppler e ecocardiograma.

A nova unidade terá mais de 5,7 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em três pavimentos e contando com 40 leitos de terapia intensiva (UTI), centro cirúrgico com 11 salas e um Centro de Hemorragia Digestiva. No novo hospital haverá um sistema digital de integração, possibilitando que a unidade funcione, descartando papel no uso de prontuários, fichas e cadastros. As intervenções ainda contemplam mais de 17 mil metros quadrados de urbanização, paisagismo e praça de alimentação.

Cooperativas

Na ocasião, também foram celebrados 53 convênios no âmbito do Programa Bahia Produtiva, no edital Alianças Produtivas. Ao todo, serão beneficiadas 5.989 famílias, com um investimento de R$ 76 milhões. Os convênios vão contemplar 150 associações e cooperativas da agricultura familiar, em 117 municípios. Foram confirmados ainda outros três convênios do Bahia Produtiva, na área de Qualificação Agroindústrias e projetos socioambientais quilombolas. O investimento é de mais de R$ 960 mil.

Educação

O governo autorizou a Secretaria da Educação a iniciar obras de reforma em prol do Colégio da Polícia Militar Diva Portela; e a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), através da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), a iniciar obras de construção da quadra poliesportiva do Colégio Estadual João Durval. As obras autorizadas somam mais de R$ 900 mil.

