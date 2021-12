Segunda cota do IPVA para placas com final 9 vence na quinta

A segunda cota do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para carros com placas de final 9 vence nesta quinta-feira, 7. O prazo para donos de veículos com final de placa 0 é sexta-feira, 8. A quitação do tributo pode ser feita nas agências ou caixas eletrônicos do Bradesco, Banco do Brasil ou Bancoob, e o proprietário deve ter o número do Renavam em mãos. O valor do IPVA pode ser dividido em até 3 vezes.

O prazo para pagamento do imposto já foi encerrado para quem tem carro com placas de final 1, 2, 3, 4, 5 e 6. As demais numerações vencem em 11/08 (placa 7), 14/08 (placa 8), 8/09 (placa 9) e 9/09 (placa 0).

Os donos de veículos de placas com finais 7 e 8 devem ficar atentos à data de pagamento da terceira cota, nos dias 11 e 14 de agosto. Mais informações podem ser obtidas no site da Sefaz ou por meio do 0800 071 0071.

