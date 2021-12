Segunda Blitz do IPVA notifica 22 veículos

Na segunda blitz do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), nesta sexta-feira, 8, 22 veículos foram notificados para pagamento do débito do tributo. Três desses veículos foram rebocados para o pátio da Transalvador porque seus proprietários não quitaram a dívida durante a operação. Ao todo, 64 carros foram abordados. A ação também verificou outras infrações de trânsito.

A operação aconteceu na Paralela, nas proximidades do Wet'n Wild, e contou com a participação de 20 funcionários da Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-Ba), do Detran, da Polícia Militar e da Transalvador. Os condutores com veículos em dívida que trafegavam pelo local foram identificados e orientados por policiais e agentes da Transalvador a estacionar o carro para consulta ao valor do débito no posto fiscal móvel da Sefaz. Os contribuintes notificados receberam o Documento de Arrecadação Estadual e tinham a opção de dirigir-se ao banco ou ao caixa eletrônico mais próximo para quitar o débito e evitar, assim, a apreensão e reboque do veículo.

A previsão é que aconteçam pelo menos três blitzes por semana ao longo de novembro, em pontos aleatórios da cidade. Na sequência, as operações devem acontecer também em municípios do interior, informou a Sefaz.

Para verificar se o seu veículo está notificado e se antecipar à possibilidade da abordagem, o contribuinte deve acessar o site da Sefaz, no link "Inspetoria Eletrônica - IPVA - Contribuintes Notificados", e digitar o CPF, CNPJ ou o Renavam.

adblock ativo