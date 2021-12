Segunda barragem em Brumadinho corre risco de transbordar

Uma segunda barragem no município de Brumadinho corre o risco de transbordar, devido à chuva que cai na região desde o o início da semana passada. A barragem Rio do Antônio já apresenta nível acima do normal nesta quarta-feira, 19, e com a previsão de chuva para os próximos dias deve continuar aumentando.

De acordo com o site Brumado Notícias, os bairros que serão prejudicados caso a barragem transborde são Dr. Juracy e São Jorge, localizados nas margens do rio. Em 2013, estes mesmos locais sofreram com enchente quando a barragem transbordou em dezembro.

Apesar de a chuva ter dado uma trégua em Brumadinho na terça-feira, 18, a previsão é de chuvas fortes em Caculé. Segundo entrevista do prefeito Beto Maradona ao Brumado Notícias, as águas da barragem de Corrochico devem verter até a quinta-feira, 20, o que pode fazer aumentar ainda mais o nível em Rio do Antônio e causar alagamentos em Brumadinho.

Na segunda-feira, 17, a barragem de Cristalândia, localizada no distrito de mesmo nome, transbordou, impedindo o acesso da população da região às áreas centrais do município. Os alunos da escola Ana Rodriga Teixeira que precisam atravessar a ponte que corta a barragem estão impossibilitados de comparecerem às aulas. Ônibus que transportam professores e alunos também não conseguem chegar ao colégio.

Em Lajedinho, a 359 km de Salvador, a zona rural está sem luz desde a noite desta terça-feira, 18, devido ao mau tempo na região. Os moradores do município já enfrentavam interrupções de curta duração desde a a última quinta-feira,13.

Segundo a Coelba, a chuva, acompanhada de raios, causou a interrupção no fornecimento de energia. O serviço foi retomado na sede municipal por volta das 12h30 desta quarta-feira, 19. Técnicos da concessionária trabalham para restabelecer o serviço nas outras regiões da cidade, mas seu deslocamento tem sido dificultado pela chuva.

