Sefaz realiza blitz do IPVA em Salvador nesta quinta

A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) retoma nesta quinta-feira, 3, as blitzes em Salvador para abordar proprietário de veículos em débito com o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). De acordo com o governo, também serão intensificadas as ações no interior do estado no mês de abril.

A previsão é que a fiscalização seja levada para Feira de Santana nesta sexta, 4. Também há programação que aconteça em Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Alagoinhas e Irecê. De acordo com o governo estadual, a ação, que conta com o apoio da Polícia Militar, Detran e das prefeituras das cidades envolvidas, será permanente em 2014.

Quem estiver em débito e for abordado terá o veículo retido e vai receber o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para quitação da dívida. Caso o valor não seja pago, o automóvel será apreendido.

Mais informações no telefone 0800 071 0071.

