Sefaz irá notificar veículos com placas de finais 9 e 0 com IPVA em atraso

A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) irá notificar automóveis de placas com final 9 e 0 que ainda não realizaram o pagamento do IPVA 2019. Os contribuintes que ainda não quitaram o imposto, devem regularizar a situação, evitando a cobrança de multas e juros.

Para quitar o IPVA, o contribuinte deverá se dirigir a uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob,com o número do Renavam em mãos.

Proprietários de veículos com placas de finais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 podem consultar se foram notificados, através do site da Sefaz. De acordo com informações do órgão, para obter o licenciamento do veículos, além de quitar o IPVA, realizar o pagamento da taxa de licenciamento, seguro obrigatório e eventuais multas de trânsito junto ao Detran.

