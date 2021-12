Sefaz apreende 3,5 mil caixas de cachaça e vodka em Conquista

Um caminhão que transportava 3,5 mil caixas de cachaça e vodka para uma empresa inexistente, na BR 116, no posto fiscal de Vitória da Conquista, foi apreendido pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA) neste sábado, 5. A empresa para qual estava sendo destinada a mercadoria, estava extinta há três meses.

Após ser constatado que as bebidas eram destinadas a uma empresa do Ceará extinta desde agosto, os agentes do fisco baiano não apenas lavraram o auto por sonegação fiscal, mas encaminharam o caso à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, que abriu inquérito para apuração de crimes previstos no Código Penal, como roubo de cargas, receptação, contrabando e falsidade ideológica. As investigações estão sendo acompanhadas pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) e pelo Ministério Público estadual (MP-BA), que poderá oferecer denúncia-crime sobre o caso.

Apreensões como essa acontecem em situações de mercadorias transportadas sem nota fiscal, com destinatário inexistente, destinatário existente mas que não reconhece a compra dos produtos, carga diferente das notas fiscais, carga roubada ou falsificação de mercadorias.

Diante de qualquer uma das situações citadas, os agentes do fisco devem encaminhar a mercadoria à Polícia Civil, que é responsável pela abertura do inquérito. E as mercadorias apreendidas ficam à disposição da Sefaz, como no caso das bebidas quentes apreendidas em Vitória da Conquista.

adblock ativo