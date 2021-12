Sefaz alerta para regularização do IPVA 2013

A Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA) divulgou nota, nesta terça-feira, 29, alertando os contribuintes sobre as condições de pagamento para quem não quitou o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2013 dentro do prazo e que está com o veículo notificado. Conforme o órgão, a melhor opção é a quitação total do valor, à vista, com redução da multa.

Quem optar pela quitação total terá garantido abatimento nos seguintes índices: 70%, se for pago dentro de 30 dias, contados da intimação do lançamento de ofício; 35%, se for pago antes da inscrição do débito na dívida ativa tributária, e 25%, se for pago antes do ajuizamento da execução do crédito tributário.

De acordo com a Sefaz, a outra opção é o pagamento parcelado em até 12 vezes mensais, sem abatimento dos juros. Neste caso, o contribuinte só receberá o documento e será desbloqueado no Detran após o pagamento da última parcela.

A Sefaz infomou que o processo de notificação deve ser finalizado ainda neste mês de outubro. Para consultar, o contribuinte deve entrar no site no link 'Inspetoria Eletrônica - IPVA - Contribuintes Notificados'. É preciso fornecer CPF, o CNPJ ou o Renavam.

Caso o veículo esteja notificado no sistema da Sefaz, o pagamento pode ser feito também pelo site do órgão. O contribuinte deve clicar na opção 'Inspetoria Eletrônica - IPVA' e, depois, em 'DAE para pagamento - Exercícios notificados'.

Em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato com o call center (0800-071-0071).

