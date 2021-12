Sede própria do MPF é inaugurada em Barreiras, no oeste baiano

Nesta quinta-feira, 4, será inaugurada uma sede do Ministério Público Federal (MPF) em Barreiras (distante 886 km de Salvador).. A cerimônia terá início às 16h30 na avenida Ahylon Macedo, nº 3086, bairro Vila Rica.

A solenidade contará com a presença de servidores e membros do MPF, além de outras autoridades federais, estaduais e municipais. A nova sede funcionará de segunda à sexta, das 13h às 18h e conta com dois procuradores da República, Rafael Guimarães Nogueira e Rafael Klautau Borba Costa, e 11 servidores.

A equipe atenderá os 16 municípios que fazem parte de sua atribuição: Angical, Baianópolis, Barreiras, Brejolândia, Buritirama, Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Muquém do São Francisco, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, São Desidério e Wanderley.

