Sede do Governo é transferida para Cachoeira pelo 12º ano seguido

Em homenagem a importância da cidade pelas batalhas enfrentadas para a conquista da independência do Brasil, o município de Cachoeira, localizado no Recôncavo baiano, tornou-se nesta terça-feira, 25, sede do Governo do Estado, pelo 12 ano seguido.

Na ocasião, para comemorar o evento histórico, que resultou na libertação baiana do domínio português, em 2 de julho de 1823, foi realizado alguns atos tradicionais como o hasteamento da bandeira, a cerimônia religiosa conhecida como Te Deum e uma sessão solene na Câmara Municipal.

Padre Hélio Vilas Boas durante a cerimônia Te Deum | Foto | Carol Garcia | GOVBA

