Secult amplia restauração de igreja do século XVIII em Piatã

A Secretaria Estadual de Cultura (Secult) informou, nesta terça-feira, 22, que está ampliando as ações de restauração de altares e imagens na Igreja de Bom Jesus de Piatã, originária do século XVIII. Os trabalhos são realizados por especialistas de equipe multidisciplinar do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac).

De acordo com a Secult, na matriz foram descobertas pinturas singulares do 'barroco popular', além de itens originais do século XIX em imagens sacras.

Segundo o diretor de projetos e obras do Ipac, Paulo Canuto, as obras de restauração tiveram início em abril de 2012. Técnicos e marceneiros revezam nos trabalhos para garantir a restauração que, conforme Canuto, tiveram o incentivo da comunidade e da paróquia local.

Uma das restauradoras, Rozelita Sá Barreto disse que o trabalho é demorado e necessita de cuidado. Segundo ela, são feitos limpeza, reintegração da policromia, douramento, aplicação de verniz, dentre outras ações. Não há previsão para quando as obras devem ser finalizadas.

Restauradores dizem que o trabalho é demorado e necessita de cuidado (Foto: Elias Mascarenhas/ Divulgação)

adblock ativo