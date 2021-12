Secretários vão ao MPT garantir pagamentos a terceirizados

Diante do fim de contratos de empresas terceirizadas prestadoras de serviços nas escolas estaduais, os secretários da Educação, Walter Pinheiro, e da Administração, Edelvino Góes, se reuniram nesta quinta-feira, 7, com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT), Alberto Balazeiro.

O foco foi a garantia do pagamento a esses prestadores de serviço que atuavam em empresas que tiveram contratos encerrados no dia 30 de junho.

O MPT pretende começar, nesta sexta-feira, 7, uma série de reuniões de mediação com as empresas - sete já estão agendadas. MPT e governo pretendem criar um grupo de acompanhamento da aplicação da Lei Anticalote, que assegura os direitos trabalhistas e indenizatórios dos funcionários que estão sendo contratados pelas novas empresas licitadas para prestar serviços nas escolas estaduais.

Parceria

Outro assunto da pauta foi a parceria entre Estado e MPT para incluir projetos de aprendizagem na rede de ensino e entre parceiros como o Sistema S. Também participaram do encontro os procuradores Pacífico Rocha, Rômulo Almeida e Luís Carneiro.

adblock ativo