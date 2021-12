Secretários de Educação do Nordeste discutem estratégias e regime de parceria

Foi realizado nesta segunda-feira, 15, em Salvador, um encontro entre os Secretários de Educação da Região Nordeste. Tendo como anfitrião o secretário baiano, Jerônimo Rodrigues, o evento discutiu uma série de prioridades na Agenda de Apredizagem, abordando também algumas políticas integradas e específicas na região.

Baseada em dois princípios básicos, a Agenda de Aprendizagem tem como primeiro ponto atender as necessidades mais urgentes do país na área de Educação. Enquanto isso, o segundo quesito será voltado para as estratégias que precisam ser priorizadas, com envolvimento dos municípios, estados e governo federal.

“Esse encontro tem grandes objetivos, incluindo ações relacionadas ao Consórcio Nordeste para o fortalecimento de ações na Educação. Além disso, um regime forte de colaboração a partir da parceria com os municípios já que, para nossa educação básica avançar, é necessário construir uma relação próxima com os gestores municipais”, explicou Frederico Amâncio, chefe da pasta em Pernambuco.

Para Jerônimo, o encontro ainda serve para adotar uma posição sobre as questões de interesse regionais. “É a construção de uma agenda de trabalho para o ano de 2019 [...] Nós temos uma outra vertente forte que é garantir conteúdo para a agenda de demandas dos estados, que deve ser apresentada pelos governadores ao governo federal. Para nós, é importante alinhar essas estratégias para o aperfeiçoamento da Educação”, destacou.

