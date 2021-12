Secretário divulga redução de homicídios em encontro no oeste

A Caravana Pacto pela Vida, do governo estadual, esteve em reunião nesta quinta-feira, 20, em Barreiras (a 858 km de Salvador), com lideranças de 37 cidades da região oeste, durante visita do governador Rui Costa à cidade.

De acordo com dados anunciados pelo secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, a região oeste registrou uma redução de 7,8% no número de homicídios no primeiro semestre deste ano em relação a 2016.

Para o secretário, o resultado positivo decorre do trabalho realizado em conjunto por diversos órgãos.

Criado em 2011, o programa Pacto pela Vida já realizou encontros similares em sete regiões do estado este ano, segundo o governador Rui Costa, para justamente alinhar a articulação entre os órgãos envolvidos.

“A proposta é cuidar da segurança pública, partindo da compreensão de que as instituições dependem uma das outras”, afirmou.

“Para um juiz julgar, absolver ou condenar, ele depende de um bom processo instruído pela Polícia Civil, que também depende do trabalho da Polícia Militar no policiamento ostensivo. E essa reunião busca fazer uma reflexão e identificar soluções para as dificuldades em nossas instituições”, observou Rui Costa.

Durante a estada em Barreiras, a comitiva participou, ainda, da inauguração do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (Cejusc), no Fórum Tarcílio Vieira de Melo; do Centro Integrado de Comunicações (Cicom); e do Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), no bairro Boa Vista.

Hoje, no município de Cristópolis, a 762 km de Salvador, está prevista a participação do governador na entrega do Sistema Integrado de Abastecimento de Água para moradores da cidade e de comunidades rurais, além da entrega de certificados de cadastro ambientais rurais para quatro municípios.

Protestos

Duas manifestações de servidores públicos do município de Barreiras foram realizadas na cidade durante a visita do governador. Os protestos fazem parte de uma programação do sindicato dos funcionários contra dois projetos de lei do Executivo que estão em tramitação na Câmara.

Outro protesto reuniu representantes de comunidades tradicionais de Formosa do Rio Preto. “Cobramos celeridade para que o condomínio Estrondo seja citado pelo Fórum de Formosa, de decisão da Vara Regional de Conflito Agrário e Meio Ambiente, emitida em maio deste ano, garantindo direitos e segurança para as comunidades”, explicou Edite Lopes, da agência 10envolvimento.

