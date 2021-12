Secretário de Transporte de Camacan morre em acidente

Uma acidente envolvendo dois carros na BR-101 resultou na morte do secretário de Infraestrutura e Transportes da cidade de Camacan (distante a 526 km de Salvador), Euvaldo Mendes Figueiredo, de 59 anos, na tarde desta quarta-feira, 10. O acidente ocorreu na curva do Rio Branco, nas proximidades do município de Arataca, por volta das 14h.

O carro da prefeitura em que estava o secretário (um Uno) bateu de frente com uma Pick-up Hilux, que teria invadido a contramão. Além de Euvaldo, que estava no banco do carona, o motorista do veículo, Marcos Coelho Santana, 42, sofreu fraturas nas duas pernas, e o diretor da secretaria municipal de Indústria e Comércio Walter Reis Júnior também se feriu. Os sobreviventes foram encaminhados a hospitais da região.

Conforme a polícia, o motorista da caminhonete teria fugido do local após o acidente. Como ainda não foi encontrado, não há informações se ele também se feriu. Segundo o chefe de gabinete da Prefeitura de Camacan, Paulo Pires Cardoso, há suspeitas de que o condutor do carro que teria provocado o acidente seja um desembargador de Vitória, capital do Espírito Santo. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pela polícia.

O corpo do secretário foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna (a 433 km de Salvador) e liberado para sepultamento. O corpo será velado ainda nesta noite em Camacan. O enterro deverá acontecer na manhã desta quinta-feira, 10.

adblock ativo